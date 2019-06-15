"أم بي سي" تستعدّ لإطلاق أحدث برامجها لاكتشاف المواهب الغنائية

أعلنت شبكة قنوات MBC أنها تستعد لإطلاق أحدث برامجها لاكتشاف المواهب الغنائية، وهو برنامج "the voice senior" للمواهب لمن هم فوق سن الـ60 عامًا، فبعد نجاح برنامجي "the voice kids" النسخة المخصصة للأطفال الموهوبين، و"the voice" النسخة المخصصة للشباب، قررت MBC منح الفرصة للموهوبين ومن هم أكثر من 60 عامًا، لتحقيق أحد أحلامهم في الغناء وتسليط الضوء عليهم.

ونشرت شبكة MBC عبر حساباتها الرسمية، الإعلان الدعائي المبدئي لأحدث برامجها، وأرفقته بتفاصيل كيفية التقدم للبرنامج، لكن لم تكشف عن أي معلومات عن لجان التحكيم أو موعد العرض، لكن عددا من الجمهور تنبأ بأن تكون الفنانة شيرين عبدالوهاب هي أحد أعضاء لجنة التحكيم المرتقبة، وبخاصة بعد إعلانها نيتها العودة لكرسي التحكيم مرة أخرى، دون الكشف عن تفاصيل.

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يذكر أن برنامج "the voice senior" يُعرض بلغات مختلفة على عدد من المحطات العالمية، ومن المقرر أن تُعرض النسخة العربية منه قريبًا عبر شاشة MBC.

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كانت MBC عرضت مؤخرًا الموسم السادس من برنامج "عرب جوت تالنت" لاكتشاف المواهب، والذي تضمنت لجنة تحكيمه كل من الفنانة نجوى كرم والفنان أحمد حلمي والإعلامي علي جابر.

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