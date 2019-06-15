أنغام تشيد بياسين الممثل الصغير في العائلة

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

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أشادت الفنانة أنغام بموهبة ياسين ابن شقيقتها الراحلة غنوة، الذي قدم دور "يوسف" في مسلسل "زي الشمس" والذي عرض في شهر رمضان الماضي وحقق نجاحاً لافتاً.

وقالت أنغام خلال مداخلة هاتفية أجرتها مع برنامج "أسرار النجوم" الذي استضاف دينا الشربيني وتقدمه إنجي علي عبر نجوم Fm: "ياسين هو حالياً نجم العائلة، وفوجئت بموهبته في مسلسل "زي الشمس"، واندمجت معه كثيرا".

وتابعت: "ياسين يتمتع بكاريزما كبيرة، ولكن أشفق عليه من الوسط الفني والتمثيل لأنها مهنة صعبة جدا، وتتطلب جهداً كبيراً . وتمنت له مستقبلاً باهراً ".

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وأضافت أنغام: "بأنها فخورة به جداً".

وكان الطفل ياسين قد فاجأ الفنانة دينا الشربني على الهواء أثناء الحلقة، وقدم لها وردة.

