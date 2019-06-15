أحمد عز يكشف عن المشقات في تصوير فيلم «الممر»

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"الخليج 365" من القاهرة: كشف الممثل المصري أحمد عز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسؤوليتي»، على قناة صدى البلد عن الصعوبات والتحديات التي واجهت فريق العمل خلال تصويرهم فيلم الممر، وقال: «لولا مساعدات الجيش في تحريك الدبابات والطائرات الهليكوبتر لما تم الفيلم».

وأوضح أن حماس فريق العمل جعله يتحمل تدريبات الصاعقة، متابعا: "المعايشة جزء كبير من النجاح"، لافتًا إلى أنه مر بأوقات صعبة خلال فترة تصوير الفيلم، أولها السفر اليومي للسويس حيث موقع التصوير بأحد معسكرات الجيش، والتصوير داخل الصحراء من 6 صباحا حتى 11 مساءً.

وأكد الفنان أن حفاظ مصر على الريادة الفنية يستوجب إنتاج أفلام مختلفة تصل شهرتها للعالمية، لافتا إلى ضرورة وجود دعم للأفلام الحربية التي تلقي الضوء على بطولات الجيش المصري، لأنها تؤثر في وجدان الناس أكثر من ألف خطبة.

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كما أبدى سعادته بالإقبال الكبير على فيلم «الممر»،

يناقش فيلم الممر المرحلة الزمنية بدءاً من حرب 1967 وحتى حرب الإستنزاف، ويعرض ملحمة لعدد من أبطال الصاعقة وما قدموه في الحرب ضد الصهاينة فيما يجسد أحمد عز شخصية ضابط بالجيش المصري يدعى نور وله العديد من البطولات.

يذكر أنه وبحسب صناعه فقد تمت الإستعانة بفريق عمل أميركي لتصميم مشاهد القتال والحركة.

تم تصويره على مدار ثلاثة أشهر في مناطق متعددة منها السويس، جنوب سيناء، أسوان، الإسماعيلية، والقاهرة، وتم تشييد ديكوراته بالكامل بالتعاون مع إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة وتمت الإستعانة بمتخصصين لبناء الديكورات بالكامل لمطابقتها بالواقع خلال تلك الفترة.

العمل من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في كتابة السيناريو والحوار أمير طعيمة، وألف الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار عمر خيرت.

يشارك في بطولة الممر الى جانب أحمد عز،هند صبري، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، شريف منير، إنعام سالوسة، أسماء أبو اليزيد وآخرين.