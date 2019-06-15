صور وفيديو| أبرزهم رانيا يوسف والسقا والحلاني.. نجوم الفن يرقصون ويبكون احتفالا بتخرج أبنائهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

احتفل عدد من نجوم الفن بتخرج أولادهم في مراحل دراسية مختلفة، خلال الأيام الماضية.

ونستعرض لكم أبرز هذه الاحتفالات..

أحمد السقا

شارك ياسين نجل الفنان أحمد السقا، متابعي حسابه على موقع "إنستجرام"، بصور من حفل تخرجه، وسط أقرانه.

وظهرت في الصور والدة ياسين المذيعة مها الصغير، ووالده الفنان أحمد السقا، اللذان حرصا على التقاط الصور التذكارية معه ومع أصدقائه بمناسبة تخرجهم.

نشرت الفنانة رانيا يوسف، مقطع فيديو لها من حفل تخرج ابنتها "ياسمين"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وظهرت رانيا في الفيديو وهي تبكي فرحا بنجاح ابنتها، كما قامت بالرقص أمام مدرستها ووسط صديقاتها احتفالًا بتخرجها.

كما وجهت رسالة لها: "وأضافت: "فخورة بك وبإنجازاتك، واثق بأنك ستحققين مزيدًا من النجاحات، حظا سعيدا في مغامراتك القادمة".

ثم احتفلت مرة أخرى في أحد أماكن السهر بتخرج ابنتها، ونشرت الفنانة رانيا يوسف فيديو عبر حسابها على "إنستجرام"، وهي ترقص احتفالًا بتخرج ابنتها.

ورقصت معها في الفيديو على عدة أغانٍ الفنانات درة وساندي وابنتها ياسمين.

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يذكر أن ياسمين هي ابنة رانيا يوسف من طليقها المنتج محمد مختار.

تامر هجرس

نشر الفنان تامر هجرس، عددًا من الصور له برفقة أسرته احتفالاً بتخرج ابنته الكبرى تمارا، عبر حسابه على "إنستجرام".

وعلق هجرس على الصور قائلاً: "ربنا يحفظك ويحميكي ليا".

عاصي الحلاني

شر الفنان عاصي الحلاني مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع"إنستجرام"، أثناء تخرج ابنتيه ماريتا ودانا الحلاني من الجامعة الأمريكية ببيروت.

وعلق الحلاني على الفيديو قائلا: "إلى نور عيوني ماريتا ودانا مبروك التخرج يا سعادتي وفرحتي، أن ربيع قلبي تفتحت أزهاره ليبدأ مشوار الحياة الحقيقي والطريق الطويل راجياً من الله أن ينور دربكما وقلبكما وعقلكما".

‏‎وتابع الحلاني: " إن الحروف تعجز عن تعبير كل ما في قلبي، وأن تصف كل في داخلي، فمشاعري لا تكفيها جميع لغات وحروف العالم كي تعبر عن مدى سعادتي وفخري بنجاحكما وحسن تربيتكما".

واختتم عاصي تعليقه: "ألف مبروك يا زينة بيتي ويا قرة عيني، الحمدلله وكل ما أتمناه أن يكون مستقبلكما مليء بالنجاح ‎والسعادة والفرح، ألف مبروك لجميع الطلبة الناجحين، أنتم مستقبل الوطن".

دينا

نشرت الفنانة دينا عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" فيديو تعلن أن اليوم هو الأسعد في حياتها.

وعلقت دينا على الفيديو: "النهاردة أحلى يوم في حياتي، علي ابني خلص الأمريكان دبلوما يعني الثانوية العامة وكدا أنا في أسعد أيام حياتي، مبروك يا علي وعقبال الجامعة.".

وعلقت دينا على الفيديو: "مبروك يا حبيبي، يا رب أشوفك دايما ناجح ومحقق كل اللي بتتمناه".