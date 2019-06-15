أحمد فهمى وشيكو وهشام ماجد يشاركون بأول يوم تصوير لـ"ديدو" لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: مصراوى

حرص الفنان الشاب أحمد فهمى، على حضور أول يوم تصوير لفيلم "ديدو" بطولة شقيقه كريم فهمي، وذلك لتهنئته على طريقته الخاصة.

كما حضر أيضا كل من هشام ماجد وشيكو ومحمد محمود عبدالعزيز لهذا السبب، ونشر المنتج أحمد السبكي عبر حسابه الشخصي بـ"إنستجرام" صورة تجمعهم مع فريق العمل بالكواليس.

كما حرص كريم فهمي على توجيه الشكر لأصدقائه لحرصهم على تهنئته، ونشر كريم صورة تجمعه بهم بكواليس الفيلم، وعلق قائلًا: "شكرًا أحمد وشيكو وهشام إخواتي وجبتهم في الفيلم غصب عنهم طبعا شرفتونا، الصورة ينقصها النجم محمد محمود عبد العزيز اللي شرفنا و من أجدع الناس اللي في العالم.. ديدو"

يذكر أن كريم فهمي بدأ أمس الجمعة تصوير المشاهد الأولى من أحدث أفلامه "ديدو" بطولة حمدي الميرغني، وأحمد فتحي، وريم مصطفى، وإخراج عمرو صلاح.