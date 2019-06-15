بصور عائلية.. هكذا احتفلت هنا شيحة بعيد ميلاد شقيقتها مايا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

احتفلت الفنانة هنا شيحة بعيد ميلاد شقيقتها مايا، عبر نشر مجموعة صور عائلية، من خلال حسابها على إنستجرام.

وعلقت شيحا على الصور بالإنجليزية: "إنتي لا تشبيهن أي شخص عرفته .. وتخصصين الوقت لمساعدة الجميع. إنتي ملكة حقيقية في عالم مليء بالأنفس السيئة، صعوبة الحياة تكون أقل عندما تكونين فيها، وتكون أكثر متعة معك، دائما تساندين أخواتك ونجدك دوما عندما نحتاج إليكي.. إلي أعظم أخت بالعالم، عيد ميلاد سعيد، أحبك".

يذكر أن هنا شيحة تغيبت عن الموسم الرمضاني الحالي، لكنها ظهرت كضيفة شرف في مسلسل بدل الحدوتة 3، بطولة دنيا سمير غانم.