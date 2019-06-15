الرئيس الفلسطيني يكرم يوسف شعبان.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

يكرم الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن الفنان الكبير يوسف شعبان، مساء اليوم السبت فى السادسة مساءً بنادى نقابة المهن التمثيلية.

ويحضر نيابة عن الرئيس الفلسطينى أبو مازن، مدير المراسم، والسفير الفلسطينى بالقاهرة، والدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النقابة.

يشار إلى آن أخر أعمال الفنان يوسف شعبان كان في عام 2013 من خلال فيلمي المشخصاتي 2 والهرم الرابع.