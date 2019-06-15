بالفيديو: الفنان محمد عبده وخالد عبدالرحمن يشعلان حفل بريدة الغنائي

أشعل الفنان محمد عبده والفنان خالد عبدالرحمن، استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في القصيم . وأحيا الفنانان حفلًا غنائيًا؛ شهد حضورًا جماهيرًا كبيرًا من محبي الطرب الأصيل، فيما وثقت بعض الصور هذا الحضور وبعض اللقطات من الحفل. وشدا المطربان، بباقة من أفضل أغانيهما فأطربوا الحضور وأشعلوا الأجواء.

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