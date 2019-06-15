العثور على جثة لاعبة روسية شهيرة في حوض الاستحمام في شقتها!

كتب امير فتحي في السبت 15 يونيو 2019 09:56 صباحاً - أعلنت السلطات الروسية عثورها على جثة ليليا نوفيكوفا، لاعبة البوكر على الانترنت داخل دورة المياه في شقتها بالعاصمة الروسية، موسكو، بعد بلاغ قدمه جارة لها.

وحسبما ذكرت وسائل إعلام روسية فأن الشابة المعروفة في أوساط عالم الألعاب عبر الإنترنت وفازت بالعديد من البطولات الدولية، توفيت نتيجة صعق كهربائي بينما كانت في حوض الاستحمام الخاص بها.

وعثر على ليليا نوفيكوفا، المعروفة على شبكة الإنترنت باسم Liya أو Liay5، ميتة في حمامها بعد أن اتصل أقاربها بأحد الجيران وطلبوا منه الذهاب والاطمئنان عليها.

وبحسب الخبر الذي نقلته صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية في 13 حزيران 2019، فقد أخبرت إيليا غوروديتسكي، وهي معلقة في التلفزيون على ألعاب البوكر، قناة “رين تي في” الروسية أن نوفيكوفا، 26 سنة، قتلت بعد لامس مجفف شعر يديها المبللتين بالمياه.

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قالت لجنة تحقيق في الحوادث المميتة في العاصمة موسكو في بيان إن امرأة من مواليد عام 1992 عثر عليها في حوض الاستحمام مع “علامات صعق بالكهرباء” دون أن تكشف عن هوية الضحية.

أما مجموعتها الرسمية على موقع فكونتاكتي، وهو المعادل الروسي للفيسبوك، فقد نشرت بياناً يقول “ليليا ماتت يوم أمس في حادث. ليليا لم تعد موجودة. لقد تركتنا”.

ويتابع ليليا نوفيكوفا أكثر من 17 ألف شخص علىحسابها في “انستغرام” حيث كانت لا تزال قبل بعضة أيام على الحادث تنشر نصائح لمتابعيها حول لعبة البوكر مصحوبة بصور لها.

وفي مقابلة مع موقع Pokerstrategy.com الروسي عام 2015، قالت ليليا نوفيكوفا إنها بدأت تلعب البوكر منذ أن كانت طفلة، وأنها درست التصميم بالكمبيوتر والهندسة الميكانيكية في جامعة موسكو التقنية الحكومية المرموقة.