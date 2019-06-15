ياسمين الخطيب تعلن عن دخولها عالم السينما

كتب امير فتحي في السبت 15 يونيو 2019 09:56 صباحاً - نشرت الإعلامية ياسمين الخطيب صورة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” بصحبة المخرج مجدي أحمد علي والفنان أحمد مجدي معلنة دخولها عالم السينما بفيلم ” طلعت حرب 2 ” وهي أول تجربة سينمائية لها .

وعلقت ياسمين على الصورة قائلة : ” قريبا .. أول تجربة في السينما فيلم ” طلعت حرب 2 ” مع أستاذنا الكبير مجدي أحمد علي وقصة وسيناريو هنزادة فكري ” .

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ياسمين الخطيب هي فنانة تشكيلية و كاتبة مصرية ألفت عددا من الكتب منها كتب : ” قليل البخت يلاقي الدقن في الثورة ، كنت في رابعة ، ولاد المرة ” .. إلى جانب كتابتها لمقالات في بعض الجرائد .

وتعرف عليها الجمهور بعد ظهورها كمذيعة في البرامج التليفزيونية للحديث عن مشكلات المجتمع المصري .

وتقدم حاليا برنامج ” آخر النهار ” مع الإعلامي المصري تامر أمين على قناة النهار .