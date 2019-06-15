كتب امير فتحي في السبت 15 يونيو 2019 09:56 صباحاً - نشرت الإعلامية ياسمين الخطيب صورة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” بصحبة المخرج مجدي أحمد علي والفنان أحمد مجدي معلنة دخولها عالم السينما بفيلم ” طلعت حرب 2 ” وهي أول تجربة سينمائية لها .
وعلقت ياسمين على الصورة قائلة : ” قريبا .. أول تجربة في السينما فيلم ” طلعت حرب 2 ” مع أستاذنا الكبير مجدي أحمد علي وقصة وسيناريو هنزادة فكري ” .facebook
ياسمين الخطيب هي فنانة تشكيلية و كاتبة مصرية ألفت عددا من الكتب منها كتب : ” قليل البخت يلاقي الدقن في الثورة ، كنت في رابعة ، ولاد المرة ” .. إلى جانب كتابتها لمقالات في بعض الجرائد .
وتعرف عليها الجمهور بعد ظهورها كمذيعة في البرامج التليفزيونية للحديث عن مشكلات المجتمع المصري .
وتقدم حاليا برنامج ” آخر النهار ” مع الإعلامي المصري تامر أمين على قناة النهار .
كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين الخطيب تعلن عن دخولها عالم السينما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.