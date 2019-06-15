حفل زفاف ابنة الكابتن أحمد سليمان بحضور نجوم الرياضة والإعلام.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

احتفل الكابتن أحمد سليمان، مدرب حراس المرمى لمنتخب مصر، بزفاف كريمته ياسمين وذلك على الإعلامي كريم عبدالعزيز، مسا الخميس 13 يونيو، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

الحفل شهد حضور مجموعة كبيرة من نجوم كرة القدم و الإعلامين، ومن بينهم عصام الحضري، و نادر السيد، وأحمد فتحي، ومحمد ناجي جدو، وأحمد شوبير، وعمرو الليثي، وعزمي مجاهد.

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كما حضر كل من حمادة صدقي، و عبد الظهر السقا، ومحمود فتح الله، ومحمد أبو العلا، وسيد معوض، و جمال عبد الحميد، و لؤي دعبس، والإعلامي طارق علام وحرمه الإعلامية دينا رامز، و اللواء محمد سمير وحرمه الإعلامية إيمان أبو طالب.

وأحيا الفنان تامر حسني الحفل، حيث أشعل الأجواء بأغنيته “عيش بشوقك”، ثم قدم مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه، والتي تفاعل معها الحضور بالتصفيق والرقص وترديد كلمات الأغاني معه.