- 1/3
- 2/3
- 3/3
متابعة بتجـــــــــــرد: أشار موقع BBC البريطاني الى أن منزل الملكة اليزابيث السابق في مالطا على مشارف العاصمة فاليتا، معروض للبيع.
وفي التفاصيل، تعدّ فيلا Guardamangia في مالطا البيت الزوجي الأول للملكة اليزابيث وزوجها الأمير فيليب، وهي المكان الوحيد خارج المملكة المتحدة التي تطلق عليه الملكة إسم “منزل”.
وقد عاش الثنائي الملكي هناك بين عامي 1949 و 1951، أي في السنوات الأولى من زواجهما، إذ كان الأمير فيليب يتمركز في مالطا من أجل عمله كضابط في البحرية.
وتتمتع Villa Guardamangia بإطلالة رائعة على البحر بمساحة 1560 متراً مربعاً وتحتوي على 6 غرف نوم، لكنها بحاجة إلى عمليات تجديد كثيرة.
ويتم حاليًا إدراجها للبيع من قِبل وكالة عقارية فاخرة تصفها بأنها “ملكية رائعة بقيمة تاريخية”، وتقدّر قيمتها بأكثر من 6 ملايين دولار أميركي.
كانت هذه تفاصيل خبر المنزل الزوجي الأول للملكة اليزابيث والأمير فيليب للبيع… فكم يبلغ ثمنه؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.