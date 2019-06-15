المنزل الزوجي الأول للملكة اليزابيث والأمير فيليب للبيع… فكم يبلغ ثمنه؟

متابعة بتجـــــــــــرد: أشار موقع BBC البريطاني الى أن منزل الملكة اليزابيث السابق في مالطا على مشارف العاصمة فاليتا، معروض للبيع.

وفي التفاصيل، تعدّ فيلا Guardamangia في مالطا البيت الزوجي الأول للملكة اليزابيث وزوجها الأمير فيليب، وهي المكان الوحيد خارج المملكة المتحدة التي تطلق عليه الملكة إسم “منزل”.

وقد عاش الثنائي الملكي هناك بين عامي 1949 و 1951، أي في السنوات الأولى من زواجهما، إذ كان الأمير فيليب يتمركز في مالطا من أجل عمله كضابط في البحرية.

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وتتمتع Villa Guardamangia بإطلالة رائعة على البحر بمساحة 1560 متراً مربعاً وتحتوي على 6 غرف نوم، لكنها بحاجة إلى عمليات تجديد كثيرة.

ويتم حاليًا إدراجها للبيع من قِبل وكالة عقارية فاخرة تصفها بأنها “ملكية رائعة بقيمة تاريخية”، وتقدّر قيمتها بأكثر من 6 ملايين دولار أميركي.