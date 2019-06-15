وفاء عامر تبكي بسبب ابنها.. والجمهور يتهمها بالفبركة

متابعة بتجـــــــــرد: وقعت الفنانة وفاء عامر ضحية لمقلب جديد من مقالب نجلها عمر، انتهى ببكائها ولم ينتهِ بالضحك كباقي مقالبه.

ونشرت الفنانة المصرية مقطع فيديو على حسابها بموقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو القصيرة إنستجرام، وعلقت عليه: “عمر عمل فيا مقلب إن الجائزة اتكسرت”.

ظهرت وفاء عامر خلال الفيديو وهي تقف في منزلها بينما تدخل إليها إحدى قريباتها وتخبرها بأن نجلها عمر كسر إحدى جوائزها وقام بإلقائها في القمامة، الأمر الذي أغضب وفاء ودفعها للخروج إلى ابنها، لتتشاجر معه وتقول له: “أنت عارف يعني إيه جايزة؟”، ليرد عليها: “عارف إنها قطعة زجاج”؛ لتقوم بدفعه بيديها وتبكي، بينما حاول عمر تهدئتها وذهب لإحضار الجائزة لها لتفاجأ بأنها سليمة.

وبالرغم من أن جمهور الفنانة عادة ما يعجب بالمقالب التي يقوم نجلها عمر بعملها بها، إلا أنهم لم يعجبوا بهذا المقلب، واتهموها بالفبركة، وأنها كانت على علم بهذا المقلب وتعمل من خلاله على زيادة شهرة نجلها، بل وطالبها بعضهم بعدم مشاركة مثل هذه الفيديوهات مرة أخرى.

كانت النجمة وفاء عامر شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “حكايتي”، بطولة ياسمين صبري، إسلام جمال، مصطفى درويش، أحمد حاتم، ودنيا المصري، ومن تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، كما شاركت في مسلسل “السر” الذي كان من المقرر عرضه، ولكن تم تأجيله في اللحظات الأخيرة، المسلسل من بطولة وفاء عامر، حسين فهمي، نضال الشافعي، ريم البارودي، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج محمد حمدي.