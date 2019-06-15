نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 30 دقيقة مضت التعليقات على خبيرة تكشف غموض “حديث الشفاه” بين هاري وميغان مغلقة

متابعة بتجــــــــــرد: كشفت خبيرة قراءة الشفاه “تينا لانين” الحديث الدائر بين الأمير هاري وزوجته “ميغان ميركل”، وذلك على شرفة قصر باكنجهام، أثناء الاحتفال بيوم ميلاد الملكة إليزابيث.

وأثار تقرير”لانين” ضجة وجدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما كشف عن تلك الكلمات التي قالها الأمير هاري إلى زوجته دوقة ساسكس “ميغان ماركل”، وحول ما كانت تخبر به زوجها، وبماذا رد عليها آنذاك.

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وأوضحت خبيرة الشفاه في تقريرها أن دوقة ساسكس استدارت للتحدث إلى زوجها مرتين، في المرة الأولى، قال لها الأمير هاري:”نعم، هذا صحيح”، وفي المرة الثانية طلب منها بهدوء: “استديري.. انظري”، لمشاهدة الجماهير الذين جاءوا أمام بوابات القصر لمتابعة فعاليات الاحتفال بيوم ميلاد الملكة إليزابيث.

جاء ذلك قبل لحظات من بداية النشيد الوطني أثناء الاحتفال بعيد ميلاد الملكة إليزابيث الـ 93 الذي تزامن مع احتفالات ” Trooping the Color”، وهو تقليد رسمي للعائلة المالكة التي تقف لتشاهد عزف النشيد الوطني أثناء الاحتفال السنوي.