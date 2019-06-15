آلان ديلون في المستشفى إثر إصابته بالدوار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مقربون من الممثل الفرنسي آلان ديلون "83 عاما" أنه دخل، الجمعة، مستشفى نويي الأمريكي بالقرب من باريس، بسبب معاناته من دوار وصداع في الرأس.

وأوضحوا أن هذه الأعراض يبدو أنها ناجمة عن اضطراب ضربات القلب الذي يعاني منه الممثل، مشيرين إلى أن الوضع ليس بالخطر وهي فحوصات تجرى على سبيل الاحتياط.

وكان الممثل الفرنسي ذائع الصيت قد مُنح قبل بضعة أسابيع سعفة ذهبية فخرية في مهرجان كان السينمائي.