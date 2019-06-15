ميسي إليوت.. أول مغنية راب تنضم لمتحف "المؤلفين الأمريكيين"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كرم متحف مؤلفي الأغاني الأمريكيين "سونجرايترز هال أوف فايم" عددا من الفنانين منهم مغني الفولك يوسف (كات ستيفنز) وجاستن تمبرلايك وكذلك ميسي إليوت التي أصبحت أول مغنية راب تكرّم في المتحف.

وقبل ميسي إليوت، انضم مغنيا راب إلى صرح المؤلفين الموسيقيين هذا هما جرماين دوبري (2018) وجاي زي (2017).

واشتهرت ميسي إليوت بداية في مجال تأليف الموسيقى وإنتاجها لحساب فنانين آخرين، من أمثال فرقة "دستينيز تشايلد"، قبل خوض مجال الغناء، وأصدرت ألبومها الأول "سوبا دوبا فلاي" سنة 1997، ومن أشهر أعمالها "ذي راين" و"وورك إت" و"هوت بويز" و"جيت يور فريك آوت".

وتسلّمت ميليسا إليوت الجائزة من كوين لطيفة التي تعدّ من الفنانات الرائدات في مجال الراب.

وأذيع، قبل توزيع الجوائز، فيديو تظهر فيه السيدة الأمريكية الأولى سابقا ميشيل أوباما وهي تعرب عن إعجابها بالفنانة، ثمّ أحيت المغنيتان ليزو ودا برات عرضا استعادتا فيه بعضا من أغنيات ميسي إليوت الشهيرة.