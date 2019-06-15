القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كرم متحف مؤلفي الأغاني الأمريكيين "سونجرايترز هال أوف فايم" عددا من الفنانين منهم مغني الفولك يوسف (كات ستيفنز) وجاستن تمبرلايك وكذلك ميسي إليوت التي أصبحت أول مغنية راب تكرّم في المتحف.
وقبل ميسي إليوت، انضم مغنيا راب إلى صرح المؤلفين الموسيقيين هذا هما جرماين دوبري (2018) وجاي زي (2017).
واشتهرت ميسي إليوت بداية في مجال تأليف الموسيقى وإنتاجها لحساب فنانين آخرين، من أمثال فرقة "دستينيز تشايلد"، قبل خوض مجال الغناء، وأصدرت ألبومها الأول "سوبا دوبا فلاي" سنة 1997، ومن أشهر أعمالها "ذي راين" و"وورك إت" و"هوت بويز" و"جيت يور فريك آوت".
وتسلّمت ميليسا إليوت الجائزة من كوين لطيفة التي تعدّ من الفنانات الرائدات في مجال الراب.
وأذيع، قبل توزيع الجوائز، فيديو تظهر فيه السيدة الأمريكية الأولى سابقا ميشيل أوباما وهي تعرب عن إعجابها بالفنانة، ثمّ أحيت المغنيتان ليزو ودا برات عرضا استعادتا فيه بعضا من أغنيات ميسي إليوت الشهيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر ميسي إليوت.. أول مغنية راب تنضم لمتحف "المؤلفين الأمريكيين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.