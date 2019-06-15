3 آلاف يحضرون أوبرا "لا سكالا" الإيطالية في الرياض

أوبرا "لا سكالا" الإيطالية في الرياض

نظمت وزارة الثقافة السعودية، الجمعة، حفلاً موسيقياً لأوبرا "لا سكالا" الإيطالية في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، وسط حضور جماهيري كبير وصل لـ3 آلاف متفرج من بينهم فنانون وشعراء.

وقدمت الفرقة الإيطالية العريقة بقيادة المايسترو بيترو ميانيتي ومشاركة السوبرانو فرانسيسكا مانزو والتينور ريكاردو ديلا سكوتشا 8 مقطوعات موسيقية تمثل جانباً من إنجازات الأوبرا الإيطالية في القرن التاسع عشر.





وحملت الأمسية عنوان "رحلة أوبرالية إيطالية"، تنقّل خلالها الموسيقار بيترو ميانيتي بين روائع الأوبرا التي أبدعها موسيقيون إيطاليون كبار مثل جواكينو روسيني وجوسيبي فيردي وبييترو ماسكاني وغيرهم من أقطاب الأوبرا الإيطالية في عصرها الذهبي.

Advertisements

وتضمن برنامج الحفل معزوفات مشهورة مثل: "حلاق إشبيلية" لروسيني، ومعزوفة "ريجوليتو" لفيردي، وسيمفونية "انتصار الخير" لروسيني، وسيمفونية "نبوكو" لفيردي.





وأدت الفنانة السعودية سوسن البهيتي السلام الوطني بأسلوب أوبرالي، كشفت من خلاله عن موهبة سعودية مميزة في هذا النوع الفني الخاص.

وتعد أوركسترا "لا سكالا" من أشهر دور الأوبرا في العالم، ومن أهم من حافظ على تقاليد هذا الفن بتاريخها الطويل الذي يمتد لنحو 250 عاماً.

وقدمت عروضها في مسارح شهيرة ومهرجانات دولية، حيث عزفت في تياترو لا سكالا، ومسرح البولشوي في موسكو، وسانت بيترسبرج فيلهارمونيا، ومسرح هاريس شيكاغو، وستراثمور واشنطن.



