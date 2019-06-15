نانسي عجرم للسعوديين: حفل رائع وجمهور ولا أروع

أحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفلاً فنياً ناجحاً ضمن فعاليات موسم جدة في السعودية.

تعتبر هذه الحفلة هي الأولى لنجمة “بدنا نولّع الجو” في المملكة، حيث امتلأ المسرح الروماني في الواجهة البحرية بالجمهور للاستمتاع بحفلة النجمة اللبنانية المتألقة.

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كما نشرت “عجرم” مجموعة من الصور من أجواء الحفل الغنائي، وعلقت: “حفل رائع وجمهور ولا أروع.. شكرًا جدّة على كل الحب”.

وتناقل جمهور نانسي فيديوهات عديدة على مواقع التواصل من أجواء السهرة التي كانت رائعة وناجحة بكل المقاييس.

يذكر أن نانسي عجرم تنشغل في الفترة الراهنة بالتحضير لألبومها الجديد والذي سيتم طرحه في المستقبل القريب.