بالصورة- باسم مغنية يبدأ رحلة استجمام مع زوجته في هذا البلد

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Jun 15, 2019
بعد أشهر من التصوير وخوض المنافسة الرمضانيّة لعام 2019، أحب الممثل اللبناني باسم مغنيّة أن يأخذ قسطاً من الراحة ويسافر برحلة استجمام برفقة زوجته اخصائية التغذية شيرين منسى.
ونشر نجم مسلسل “أسود” صورة تجمعه مع زوجته على انستغرام معلناً بدء اجازتهما في اليونان.
باسم مغنية دائماً ما يتخذ من حسابه الخاص على موقع انستغرام منبراً لينشر صوراً تجمعه مع زوجته معبراً عن حبّه الكبير لها.
نذكر أن “مغنية” نافس في رمضان بمسلسل “اسود” انتاج شركة ايغل فيلمز، وشاركه في العمل كل من ورد الخال، داليدا خليل، الكو داوود. كتابة كلوديا مرشيليان، ومن اخراج سمير حبشي.
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