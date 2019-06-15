كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "mbc مصر" تعرض "الحلال" بداية من غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض "mbc مصر" مسلسل "الحلال" للفنانة سمية الخشاب بداية من غد الأحد في تمام التاسعة مساءً.

المسلسل ينتمي لفئة الكوميديا الاجتماعية، وتقدم سمية الخشاب خلاله شخصية "ذهبية" المرأة التي تكسب رزقها من خلال العمل في الدجل والشعوذة.

"الحلال" يشارك فيه كل من سمية الخشاب، وبيومي فؤاد، ويسرا اللوزي، ودينا فؤاد، وفادية عبد الغني، ومها أحمد ولقاء سويدان وحسن عيد وسواهم. وهو من تأليف سماح الحريري، وإخراج أحمد شفيق.