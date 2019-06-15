طلاق أحمد السقا وزوجته رسميا بعد زواج 20 عاما.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رغم ظهور الفنان المصري أحمد السقا مع والدة أبنائه مها الصغير في حفل تخرج ابنهما الأكبر ياسين، إلا أن الانفصال بينهما تم رسميا منذ شهور.

صور السقا مع زوجته السابقة داعبت آمال الجمهور الذي تمنى ذوبان خلافهما، ولكن أكدت مصادر مقربة من الثنائي ان الانفصال تم رسميا وأن اجتماعهما جاء من أجل ابنهما ياسين.

شائعات الانفصال كانت تتكرر حول الاثنين منذ أكثر من عامين، ولم يرد السقا، ولم ترد مها الصغير أيضا، حيث يقتنع الفنان أن حياته الشخصية ملكا له، وتم الانفصال في هدوء، كما ذكرت «اليوم السابع».

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وأحمد السقا متزوج من مها الصغير منذ عام 1999، وأنجب من مها 3 أولاد وهم ياسين وحمزة ونادية، وواجه خلال الفترة الماضية عدد من الشائعات عن طلاقه هو وزوجته.

يذكر أن أحمد السقا قد شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “ولد الغلابة”، وشاركه البطولة كل من محمد ممدوح، ومي عمر، وإنجي المقدم، وهبة مجدي، وإدوارد، وكريم عفيفي، وهادي الجيار، وهو من إخراج محمد سامي.