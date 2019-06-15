منح إلهام شاهين لقب «سفيرة سيدة الأرض».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

تم تكريم الفنانة المصرية إلهام شاهين من قبل مؤسسة فلسطينة تحمل اسم «سيدة الأرض»، وتم منحها لقب سفيرة سيدة الأرض.

إلهام شاهين شاركت متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، ووجهت الشكر للمؤسسة لهذا التكريم العظيم، وقالت إنه فخر لها.

الفنانة المصرية وجهت أيضا التحية لدولة فلسطين، وتلقت عدد كبير من تعليقات الجمهور الذي هنأها على هذا التكريم، وتمنى لها مزيدا من النجاح.

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يشار إلى أن إلهام شاهين تغيب منذ 3 أعوام عن الدراما التليفزيونية منذ آخر مسلسلاتها “ليالي الحلمية” الجزء السادس الذي عرض في رمضان 2016، والذي لم يحقق النجاح المطلوب.

إلهام ركزت في الفترة الماضية على الإنتاج، حيث قدمت وشاركت في بطولة مسلسل «يوم للستات»، والذي شاركت ببطولته ناهد السباعي ونيللي كريم، وحاز العمل على النجاح، وحصد عدد من الجوائز في اكثر من مهرجان.

من ناحية أخرى، بدأت إلهام شاهين، تصوير فيلمها الجديد “أهل العيب”، وذلك بعد سلسلة تأجيلات، ويشارك ببطولته محمد ممدوح، ومنة شلبي.