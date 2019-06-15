حلا شيحة تحتفل بعيد ميلاد نجلها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

احتفلت الفنانة المصرية حلا شيحة بعيد ميلاد نجلها ونشرت صورة من الحفل عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

حلا ظهرت في الصورة مع نجلها أحمد، وهي تقتسم معه قالب التورتة، وكتبت معلقة: «حبيبي أحمد كل سنة وانت طيب أشوفك أسعد الناس انت وكل أولادنا يارب».

الفنانة المصرية تلقت عدد من التعليقات التي هنأتها بعيد ميلاد ابنها من قبل الجمهور وأيضا من قبل شقيقاتها والأصدقاء ومنهم الفنانة راندا البحيري.

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حلا اعلنت مؤخرا انفصالها عن زوجها الكندي يوسف هاريسون، وذلك بعد زواج استمر لأعوام، وصرحت حلا بأن طلاقها تسبب في تفرقة أطفالها، حيث الاتنين الأكبر يتواجدان مع والدهما، بينما يعيش معها ولديها الأصغر سنا.

حلا شيحة أعلنت منذ شهور عن خلعها للحجاب، والعودة للتمثيل، وسط صدمة جمهورها، حيث ظلت حلا بعيدة عن الأضواء مدة 12 عاما.

الفنانة المصرية تعرضت للكثير من الانتقادات بسبب خطوة خلعها للحجاب، ولكنها رفضت الحكم عليها من قبل أحد، وقالت إنها صاحبة القرار وأن علاقتها بربها خاصة جدا.

حلا نافست في الموسم الرمضاني من خلال مسلسل «زلزال»، حيث قدمت دور صافية، والعمل من بطولة النجم محمد رمضان.