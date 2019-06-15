كريم فهمى يبدأ تصوير «ديدو»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بدأ النجم والممثل المصري كريم فهمي تصوير فيلمه الجديد، والذي يحمل اسم “ديدو”، وكشف عن أبطال العمل وهم: حمدي الميرغني ، أحمد فتحى، محمد ثروت ، بيومي فؤاد ، ريم مصطفي”، الفيلم من تأليفه وإخراج عمرو صلاح.

وكان النجم كريم فهمي، قد أعلن عن فيلمه الجديد قبل أيام وكشف أنه عمل على كتابته لمدة عامين وأنه مأخوذ عن أفلام مثل honey i shrunk the kids وdown sizing و”عقلة الإصبع”.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال كريم فهمى، هو فيلم “أمر واقع”، والذي تم طرحه فى موسم رمضان الماضى ومن تأليف محمد رفعت وإخراج محمد أسامة وبطولة أحمد وفيق، ريم مصطفى، نبيل الحلفاوى، نهى عابدين، نجلاء بدر، ملك قورة، إيناس كامل، دينا فؤاد، أحمد فتحى، ميدو عادل، نيكولا معوض، لطفى لبيب، ومحمد الصاوى.