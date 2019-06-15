محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: خضعت الفنانة الشابة هنا الزاهد لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنتسجرام". وظهرت هنا في الصور بإطلالة جريئة، مرتدية توب قصير، وجيب طويل شفاف، وحازت الصور على إعجاب جمهورها. وشاركت هناالزاهد في مسلسل "الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب وإخراح أحمد الجندي، ومن إنتاج شركة "سينرجي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جلسة تصوير جديدة لهنا الزاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.