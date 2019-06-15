إيمان العاصي بالأبيض وسط الطبيعة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: خضعت الفنانة إيمان العاصي لجلسة تصوير جديدة كشفت عنها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت العاصي في الصور بإطلالة جذابة، مرتدية فستانًا أبيض وسط الطبيعة، وعلقت قائلة: " لاتذهب للظهور، أذهب للولاء والاحترام ". وشاركت إيمان العاصي مؤخرًا في مسلسل "لمس أكتاف" بطولة ياسر جلال، فتحي عبدالوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصي، سمر مرسي، محمد عز، كرم جابر، هبة عبدالغني، خالد كمال، كارولين خليل، هاجر الشرنوبي، لطيفة فهمي، رانيا شاهين، مجدي فكري، شريف الدسوقي، عزوز عادل ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنياوي.

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