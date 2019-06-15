محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت سلمى في الصور بإطلالة جديدة، وشعر قصير، أثناء تواجدها بالعاصمة الإيطالية روما. يذكر أن سلمى أبو ضيف شاركت في السباق الدرامي لرمضان الماضي بمسلسل "حدوتة مرة" بطولة الفنانة غادة عبد الرازق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| سلمى أبو ضيف بشعر قصير في أحدث جلسة تصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.