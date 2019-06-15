محمد اسماعيل - القاهرة - كتب : مصراوى
هنأت الإعلامية رضوى الشربينى، والدتها بعيد ميلادها، عبر صفحتها بموقع "إنستجرام ".
ونشرت رضوى صورة تجمعها بوالدتها، وعلقت عليها قائلة: " كل سنة وإنتى معايا ضهرى وسندى، شيلانى وشيلة همى، كل سنة وإنتى قلبى، ربنا يخليكى ليا يا أكبر نعمة عليا فالدنيا، ودعاكى ورضاكى عندى بالدنيا، أمى ثم أمى لحد اَخر يوم في عمرى".
يذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج "هي وبس" على قناة سي بي سي سفرة.
كانت هذه تفاصيل خبر رضوى الشربيني تهنئ والداتها بعيد ميلادها: "أمي ثم أمي لحد اَخر يوم في عمري" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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