شاهد.. هيا الشعيبي ترد على بدر صالح بعد سخريته من تصريحها حول وصولها للعالمية!

كتب امير فتحي في السبت 15 يونيو 2019 06:06 صباحاً - سخر الفنان الكوميدي بدر صالح​ من تصريح الفنانة الكويتية هيا الشعيبي حول وصولها للعالمية.

وقد رد بدر صالح على على تصريح سابق لـ هيا الشعيبي قالت فيه ان “نصف امريكا شاهدوا حلقات برنامجها” بأسلوب ساخر وقال: هما الأمريكان تركوا كل برامجهم من ذا فويس، وNFL، والسوبر بول، وأمريكان غوت تالنت، ونزلوا عرب سات علشان يشوفوا حلقة هيونة.

ويبدو ان كلام بدر صالح أثار غضب هيا الشعيبي حيث ردت قائلة “انا ما ادري شو قاهر الناس لما اقول في ناس بامريكا تتابعني”.

وسألت هيا الشعيبي من بدر صالح ان ينظر الى حساباتها على انستغرام وسناب شات ويقارنهم بحساباته وبعدها يقرر ان كان كلامها صح او غلط.