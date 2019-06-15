كتب امير فتحي في السبت 15 يونيو 2019 06:06 صباحاً - سخر الفنان الكوميدي بدر صالح من تصريح الفنانة الكويتية هيا الشعيبي حول وصولها للعالمية.
وقد رد بدر صالح على على تصريح سابق لـ هيا الشعيبي قالت فيه ان “نصف امريكا شاهدوا حلقات برنامجها” بأسلوب ساخر وقال: هما الأمريكان تركوا كل برامجهم من ذا فويس، وNFL، والسوبر بول، وأمريكان غوت تالنت، ونزلوا عرب سات علشان يشوفوا حلقة هيونة.
ويبدو ان كلام بدر صالح أثار غضب هيا الشعيبي حيث ردت قائلة “انا ما ادري شو قاهر الناس لما اقول في ناس بامريكا تتابعني”.
وسألت هيا الشعيبي من بدر صالح ان ينظر الى حساباتها على انستغرام وسناب شات ويقارنهم بحساباته وبعدها يقرر ان كان كلامها صح او غلط.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. هيا الشعيبي ترد على بدر صالح بعد سخريته من تصريحها حول وصولها للعالمية! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.