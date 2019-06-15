هل تشارك سيرين عبدالنور في الجزء الرابع من الهيبة؟.. شاهد جوابها!

كتب امير فتحي في السبت 15 يونيو 2019 03:56 صباحاً - اجابت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور عن سؤال عن مشاركتها في الجزء الرابع من مسلسل الهيبة والذي لعبت بطولة الجزء الثالث منه مع الممثل السوري تيم حسن في رمضان الماضي.

كلام سيرين عبد النور، جاء في مقابلة اذاعية، حيث نفت ان تكون قد وقعت على بطولة الجزء الرابع من الهيبة.

كما ابدت سيرين عبد النور رفضها ان يكون هناك جزء رابع من المسلسل قائلة ان الممثل بحاجة “ان يطلع من دور انحبس فيه لثلاثة اجزاء”.

ورغم اعتراضها على وجود جزء رابع من الهيبة إلا ان سيرين لم ترفض المشاركة فيه وقالت انها بجاجة ان تقرأ وتعرف ما هو دورها قبل ان تجاوب.