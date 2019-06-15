عراقي فقد الاتصال بزوجته فاشتبه بأنها مخطوفة.. ولكن اليكم المفاجأة!

كتب امير فتحي في السبت 15 يونيو 2019 03:00 صباحاً - فقد مواطن عراقي الاتصال بزوجته بعد سفرها الى لبنان فاشتبه بأنها مخطوفة ولكن كانت المفاجأة نتتظره بعد العثور عليها.

ففي التفاصيل، كما نقلتها مواقع اخبارية البنانية فإنه بتاريخ 6/6/2019، ادعى أحد المواطنين العراقيين بفقدان زوجته المدعوة: (ا. ع.، مواليد عام 1985، عراقية)، وانها غادرت العراق بتاريخ 22/5/2019 متوجهة إلى الأراضي اللبنانية، والاشتباه بخطفها من قبل مجهول كونه فقد الاتصال بها.

على الأثر، كثفت القوى الامنية اللبنانية جهودها الاستعلامية لكشف مصير المفقودة. ونتيجة المتابعة والاستقصاءات والتحريات الحثيثة، تمكنت هذه الشعبة من تحديد مكان وجودها في محافظة البقاع.

بتاريخ 10/6/2019، تمكنت احدى الدوريات التابعة لها من العثور عليها في منطقة بعلبك. بالتحقيق معها، اعترفت بعدم تعرضها للخطف، وإنها غادرت العراق هربا من زوجها.

أجري المقتضى القانوني بحقها وتركت لقاء سند اقامة على أن يتم ترحيلها الى العراق من قبل المرجع المعني”.