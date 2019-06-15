موهبة الجزائر يختار وجهته القادمة في إيطاليا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رياضة محمد عماد الجمعة 2019/6/14 04:07 مساء بتوقيت أبوظبي الجمعة 2019/6/14 04:07 مساء بتوقيت أبوظبي منتخب الجزائر

أبدى إسماعيل بن ناصر، نجم إمبولي الإيطالي ومنتخب الجزائر، موافقته الرسمية على الانتقال لسامبدوريا في فترة الانتقالات الصيفية.

وأكد موقع "كالتشيو ميركاتو"، المختص بمتابعة أخبار الانتقالات في إيطاليا وخارجها، أن إتمام الصفقة مرتبط بتوصل الناديين لاتفاق بخصوص الجوانب المادية. Advertisements وخطف بن ناصر الأضواء خلال النسخة الحالية من الدوري الإيطالي، وهو ما جعل جماهير إمبولي تختاره لاعب الموسم. وشارك النجم الجزائري في 38 مباراة في مختلف المسابقات خلال الموسم الحالي أهدى خلالها 4 تمريرات حاسمة. وانعكس هذا التألق على قيمته السوقية في موقع "ترانسفير ماركت"، المختص بتقييم أسعار اللاعبين، حيث وصلت مؤخرا لمبلغ 12 مليون يورو. وجدير بالذكر أن بن ناصر تواجد أيضا في فترة من الفترات على رادار أندية روما ونابولي وإنتر ميلان الإيطالية. وسيشكل اللاعب الأسبق لأرسنال الإنجليزي أحد العناصر التي سيعول عليها منتخب الجزائر خلال منافسات أمم أفريقيا مصر 2019.

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