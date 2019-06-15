فنان تونسي يطالب باعتقاله في غضون 24 ساعة قبل أن يرتكب ما لا يمكن إصلاحه

بعدما رفضت السلطات التونسية، الطلب الذي تقدم به محامي مغني الراب التونسي "سواغ مان Swagg Man" لرفع منع السفر عنه، طالب سواغ عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، رئيس جمهورية تونس والنائب العام والقاضي المكلف بقضيته، باعتقاله في غضون 24 ساعة قبل أن يرتكب ما لا يمكن إصلاحه.

ونفى المغني أن يكون كلامه بمثابة التهديد، قائلا: "أدرك جيدا ما أفعله فأنا ليست تحت تأثير المخدرات لأنني لا أستهلكها ولا أشرب الخمر ولا أدخن"، وتابع "حقوقي انتهكت. أنا حر في تونس، يمكنني التجول فيها، لكن لا يمكنني السفر والعودة إلى بلدي في الولايات المتحدة، لذلك أفضل أن أذهب إلى السجن. لا أستطيع البقاء مقيدا في هذا البلد".

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وشدد "على تمسكه بالجنسية التونسية إلى جانب الأميركية، رغم كل ما يواجهه من مشاكل.

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يذكر أنه تم اتخاذ قرار بمنع المغني "سواغ مان" من السفر، عقب ظهوره في برنامج تلفزيوني وحديثه عن أمواله المجمدة في البنك المركزي والبالغ قيمتها نحو 17 مليون دينار.

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