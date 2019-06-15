ياسمين الخطيب تكشف سبب عدم إذاعة حلقتها مع رامز في الشلالأعلنت الإعلامية ياسمين الخطيب خوض أولى تجاربها في مجال التمثيل مع المخرج مجدي أحمد على.
ونشرت ياسمين الخطيب منذ قليل عبر صفحتها على "فيس بوك" صورة تجمعها بـ مجدي أحمد على وآخرين وعلقت عليها: "قريبًا.. أول تجربة في السينما، مع أستاذنا الكبير مجدي أحمد على. فيلم "٢ طلعت حرب"، قصة وسيناريو العزيزة هنزادة فكري".
قد يهمك ايضاً:
ياسمين الخطيب تعلن خطوبتها عبر مواقع التواصل الإجتماعي
ياسمين الخطيب تكشف تعرّضها إلى أزمة صحية مفاجئة
كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين الخطيب تخوض أولى تجاربها في عالم التمثيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.