ياسمين الخطيب تخوض أولى تجاربها في عالم التمثيل

ياسمين الخطيب تكشف سبب عدم إذاعة حلقتها مع رامز في الشلالأعلنت الإعلامية ياسمين الخطيب خوض أولى تجاربها في مجال التمثيل مع المخرج مجدي أحمد على.

ونشرت ياسمين الخطيب منذ قليل عبر صفحتها على "فيس بوك" صورة تجمعها بـ مجدي أحمد على وآخرين وعلقت عليها: "قريبًا.. أول تجربة في السينما، مع أستاذنا الكبير مجدي أحمد على. فيلم "٢ طلعت حرب"، قصة وسيناريو العزيزة هنزادة فكري".



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