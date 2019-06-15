محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: كشفت الفنانة رانيا يوسف عن كواليس أحدث جلسة تصوير لها التي ارتدت فيها "تي شيرت" المنتخب الوطني لكرة القدم، عبر حسابها الشخصي بـ"إنستجرام". ونشرت يوسف فيديو خلال التقاط صور الجلسة، مصحوبة بأغنية "أم الدنيا" للفنان محمد حماقي. ويبدأ المنتخب المصري مشواره في مسابقة كأس الأمم الإفريقية، التي تقام في مصر، يوم الجمعة المقبل.

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كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| على أنغام "أم الدنيا".. رانيا يوسف تكشف كواليس جلسة تصوير "تي شيرت" المنتخب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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