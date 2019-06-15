هيدي كرم بملابس البحر وسلمى أبو ضيف في إيطاليا.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة: محمد رمضان شارك الفنان محمد رمضان جمهوره بصورة "سيلفي"، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وظهر في الصورة مرتديا نظارة. مي سليم نشرت الفنانة مي سليم صورة "سيلفي"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ولاقت الصور إعجاب متابعيها. سلمى أبو ضيف نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف صورة جديدة لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها بإطلاله صيفية من إحدى الجزر بإيطاليا. هيدي كرم شاركت الفنانة هيدي كرم جمهورها بصورة لها من أمام البحر، وارتدت كاش مايوه، عبر حسابها بموقع "إنستجرام". شذا حسون Advertisements نشرت الفنانة شذا حسون صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت في الصورة بفستان أبيض من أمام البحر. دانا الحلاني نشرت دانا الحلاني، ابنة الفنان عاصي الحلاني صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت دانا في الصورة بإطلاله جذابة. عائشة بن أحمد شاركت الفنانة عائشة بن أحمد جمهورها بصورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت عائشة في الصورة بفستان أبيض ، وحازت الصورة إعجاب جمهورها. ريهام عبدالغفور نشرت الفنانة ريهام عبدالغفور صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت ريهام في الصورة بفستان أبيض طويل. بسمة بوسيل نشرت الفنانة بسمة بوسيل صورة جديدة لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت في الصورة بملابس سوداء زادت من أناقتها. نسرين طافش نشرت الفنانة نسرين طافش صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت في الصورة بإطلاله صيفية وسط الطبيعة، وعلقت:" صبح الحب والجمال.

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