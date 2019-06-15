مقارنة| إلى أي مدى كان مسلسل Chernobyl حقيقيًا؟ (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هشام عبد الخالق:

نشر موقع "Boredpanda" المتخصص في الأخبار الترفيهية، مقارنة بين حادثة انفجار المفاعل النووي في أوكرانيا عام 1986، والتي عرفت باسم "تشيرنوبيل"، كما صورتها شاشات شبكة HBO العالمية، وكما وقعت في الحقيقة.

ويقول الموقع، إن المسلسل الذي صدر خلال العام الحالي استطاع تحقيق تقييم 9.7 من 10 على موقع IMDB ما جعله أكثر المسلسلات تقييمًا إيجابيًا في تاريخ شاشات التلفاز.

المسلسل مبنيّ على كتاب "أصوات تشيرنوبيل" للأديبة الفائزة بجائزة نوبل سفيتلانا أليكسييفيتش من بيلاروسيا، ويشيد السكان الذين عاصروا الواقعة الأليمة في أوكرانيا بالعمل الدرامي المبدع وما بذلوه صناع المسلسل من جهد في محاولة لإعادة خلق الأحداث كما حدثت بدقة متناهية.

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ويوضح الموقع، أن أحد صناع الفيديو، توماس فلايت، قام بمقارنة اللقطات من المسلسل بمقاطع الفيديو الحقيقية التي تم التقاطها أثناء وبعد الكارثة.

ويقول التقرير، إن كارثة تشيرنوبيل وقعت في المفاعل النووي رقم 4 بالمفاعل النووي تشيرنوبيل في أوكرانيا، والتي كانت جزءًا من الاتحاد الأوروبي السابق، وحتى الآن هي أكبر كارثة في العالم، وأكبر كارثة من صنع الإنسان حتى وقتنا هذا، ولم تعرف تأثيراتها الكاملة حتى الآن.