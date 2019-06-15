خالد عليش على طريقة محمد صلاح: " أما فورمتك تقوي قلبك"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
مازح الفنان خالد عليش جمهوره، على طريقة أحدث صورة نشرها لاعب كرة القدم محمد صلاح.
ونشر عليش صورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، حاملًا "حذاءه" بيده، من برشلونة، وعلق: " أما فورمتك تقوي قلبك".
يذكر أن الفنان اَسر ياسين سبق عليش في مداعبة محمد صلاح، عندما قام بحمل نجله على طريقة حمل صلاح للسمكة.
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