"تزوجت 4 مرات ورفض والدها ارتباطها بالعندليب".. معلومات عن زبيدة ثروت في ذكراها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تنتمى للعائلة المالكة من أسرة محمد على الكبير، وقدمت تاريخا فنيا حافلا بالإنجازات في التمثيل شاركت خلاله فيما يقرب من 30 عملا سينمائيا، إنها الفنانة القديرة الراحلة زبيدة ثروت، التي نستعرض محطات بحياتها في ذكرى ميلادها في السطور التالية..

- ممثلة مصرية من أصول شركسية، ولدت 14 يونيو 1940 وتوفيت في 13 ديسمبر 2016 عن عمر ناهز 74 عامًا.

- والدتها هي الأميرة زبيدة حسين كامل حفيدة السلطان حسين كامل، أول سلطان من عائلة محمد علي.

- كان أول فيلم سينمائي لها هو "دليلة" عام 1956، وظهرت فيه لبضع دقائق مع شادية، وشاركت عبد الحليم حافظ في هذا الفيلم بالإضافة لفيلم "يوم من عمري".

- تزوجت 4 مرات، سنة 1960 من ضابط في البحرية المصرية يدعي إيهاب الغزاوي، ثم المنتج السوري صبحي فرحات، الذي أنجبت منه بناتها الأربع، ثم محمد إسماعيل، وآخر أزواجها الممثل عمر ناجي.

- اعتزلت الفن في أواخر السبعينيات من القرن العشرين.

- كانت مسرحية "عائلة سعيدة جدًا" آخر عمل فني شاركت فيه قبل اعتزال التمثيل.

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- غابت عن الإعلام لفترة طويلة، وعادت للظهور للمرة الأولى والأخيرة منذ اعتزالها من خلال برنامج "بوضوح" مع الاعلامي عمرو الليثي عام 2014.

- لقبت بـ"قطة السينما المصرية" لجمال عيونها.

- رفض والدها خطوبتها من العندليب عبد الحليم حافظ عندما تقدم لها.

- تعرضت للإصابة بالسرطان بسبب تدخينها للسجائر بشكل مكثف.

- تعلمت من والدها الذي كان يعمل ضابطا بحريا الالتزام، وكانت تخاف منه بشدة.

- أوصت بدفنها بجوار عبدالحليم حافظ.