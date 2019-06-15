بالصور: الفنانة المغربية “جيهان خليل” تشعل مواقع التواصل بأحدث إطلالاتها

شاركت الفنانة المغربية جيهان خليل جمهورها بمجموعة صور جديدة لها، أثناء تواجدها في العاصمة التركية “اسطنبول”، وذلك عبر صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”. وظهرت “جيهان” خلال الصور وهي تتجول في شوارع تركيا بإطلالة كاجوال ونالت الصور إعجاب المئات من متابعيها.

يذكر أن أخر أعمال جيهان خليل مسلسل “علامة إستفهام”، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم.

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