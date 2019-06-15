هيا مرعشلي بخير .. ووالدها يُؤكّد: أنباء وفاتها “شائعة”

بعد انتشار عدة أخبار على فيسبوك حول وفاة الممثلة السورية الشابة هيا مرعشلي بحادث سير أليم، وتم التواصل مع والدها الفنان طارق مرعشلي الذي أكّد عبر اتصال هاتفي أنها شائعة غير جديرة بالحديث في تفاصيلها، وممنيًا النفس بأن تبقى ابنته هيا بحماية الله وبخير دائمًا. وقال طارق مرعشلي إن كل ما ينشر لا يمتُّ للحقيقة بصلة إن كان بالنسبة للحادث أو للوفاة، ولا يجد نفسه معنيًا بالبحث في الأسباب والتفاصيل، مكتفيًا بسلامة ابنته.

يشار إلى أن هيا مرعشلي قدّمت هذا العام أدوارًا وشخصيات مختلفة وجديدة استطاعت خلالها أن تترك أثرًا لدى الجمهور بموهبتها وإتقانها لأدوارها الثلاثة المختلفة تمامًا فيما بينها وهي “صبا” في مسلسل “مسافة أمان” للمخرج الليث حجو وإنتاج إيمار الشام، و”خنساء” في مسلسل “دقيقة صمت” إخراج شوقي الماجري وإنتاج الصبّاح وإيبلا، و”سندس” في مسلسل “عندما تشيخ الذئاب” إخراج عامر فهد.