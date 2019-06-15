من أجل مهمة خاصة.. شاهد: كيم كارداشيان تتحدث من داخل البيت الأبيض

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تواجدت عارضة الأزياء الأميركية، كيم كارداشيان، الخميس، داخل البيت الأبيض والتقت الرئيس دونالد ترامب، في إطار جهودها بشأن إصلاح السجون.
وأعلنت كارداشيان أثناء تواجدها بجوار ترامب، أنها نجحت في توفير شراكة نقل جماعي للمساجين، الذي حصلوا على إفراج مبكر من أجل توصيلهم إلى مقابلات العمل.
وأشارت إلى أنه سيتم منح المساجين السابقين “كروت هدايا” من أجل تمتعهم بهذه الشراكة، مشيرة إلى “أنهم يرغبون في العمل والحصول على أفضل النتائج”.
وشكرت كارداشيان ترامب على “تعاطفه” في تفانيه لإصلاح العدالة الجنائية في أميركا.
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