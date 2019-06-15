شاهد: جمال سليمان يشكرُ المصريين .. معدن أصيل ونخوة ومحبة

أشاد الفنان السوري جمال سليمان، بالترحيب المصري بالسوريين المقيمين في مصر والتغريدات التي عبّرت عن المشاعر التي يُكنّها المصريون تجاه السوريين، والتي تمثّلت في وسم “السوريين منورين مصر”. ويأتي ذلك بعد تقارير عن تقدم المحامي المصري سمير صبري ببلاغ للنائب العام يطالب فيه بالكشف عن مصادر أموال السوريين، حيث اعتبر صبري، وفقًا للتقارير، أن السوريين غزوا المناطق التجارية في مصر ولابد من الرقابة عليهم. وقال الفنان السوري، في منشور عبر فيسبوك: “رب ضارة.. هناك أشياء تحدث تبدو للوهلة الأولى سيئة إلا اننا نكتشف بعد فترة أن هذه الضارة قد يكون لها نفع ما”، مضيفًا “إن رد فعل الشعب المصري العظيم والدولة المصرية التي نقدرها ونحترمها على البلاغ المقدم للنائب العام بشأن أموال السوريين واشغالهم كانت أكثر من رائعة”.

ومضى قائلًا: “صحيح أنها لم تكن مفاجئة لنا، فنحن نعيش في مصر ونلمس كل يوم محبة الشعب المصري لنا كسوريين، إلا أنها كانت مناسبة لكل من لا يعرف بعد من هم المصريون، كي يعرف هذا المعدن الأصيل والنخوة والمحبة التي يتمتع بها هذا الشعب”. واستطرد الفنان السوري: “تحية من القلب لأهلنا في مصر، وللدولة المصرية، ولكل وسائل الإعلام المصرية، ولكل الجمعيات والشخصيات العامة التي كانت مواقفها ترفع الرأس.. عاش الحب و الود والأخوة التي ربطت الشعب المصري والسوري لقرون وقرون من الزمن، و واجها خلالها معارك مصيرية بشرف وإخلاص.. فعلا، رب ضارة نافعة”.