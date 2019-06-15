بالفيديو: موقف نبيل لنانسي عجرم مع طفلة من أصحاب الهمم في حفل السعودية

أشعلت الفنانة نانسي عجرم حفلها الأول في السعودية بأجمل أغانيها القديمة والجديدة، ليتم تداول مقاطع عدة من أجواء الحفل الرائع.
وأبدت نانسي عجرم سعادتها الكبيرة بإحيائها أول حفل لها في السعودية، لتوجه الشكر للجمهور الحاضر وفريق العمل، وقناة mbc التي تنقل فعاليات الحفل.
غنت نانسي عجرم أجمل أغانيها فقدمت: “بدنا نولع الجو” و”يا غالي” و”آه ونص” وعندما حانت لحظة غنائها أغنية “ما تيجي هنا” لاحظت اندماج طفلة صغيرة مع غنائها من أصحاب الهمم، فطلبت منها الصعود على المسرح ومشاركتها الغناء.
وصعدت الطفلة على المسرح وشاركت نانسي عجرم في غناء أغنية “ما تيجي هنا”، فأخذت تتمايل مع إيقاع الموسيقى الصاخب، وسط حفاوة الحضور وتصفيقهم الحار.
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