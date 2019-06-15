شاهد.. محمد رمضان ينشر صورة تجمعه بنجله علي

نشر النجم محمد رمضان صورة مع نجله عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، و علق عليها كاتباً: "مع إبني وصديقي.. علي محمد رمضان..ربنا يحفظه ويحفظ أطفالكم جميعاً". كاتباً: "مع إبني وصديقي.. علي محمد رمضان..ربنا يحفظه ويحفظ أطفالكم جميعاً". يذكر أن الفنان محمد رمضان يستعد لإحياء حفله الغنائي الثاني بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، و من المقرر إقامة الحفل في يوليو المقبل. Advertisements

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