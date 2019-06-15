رضوى الشربيني تهنئ والدتها بعيد ميلادها

هنأت الإعلامية رضوى الشربيني والدتها بمناسبة عيد ميلادها، حيث نشرت صورة تجمعها بها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، قائلة: "كل سنه وأنتى معايه ظهرى سندى...شيلانى و شيله همى...كل سنه وأنتى قبلى...كل سنه وأنتى قلبى...ربنا يخليكى لينا يااكبر نعمه عليه فالدنيا...ودعاكى و رضاكى عندىً بالدنيا... امىً ثم امىً لحد اخر يوم فىً عمري".
يذكر أن الإعلامية رضوى الشربيني تقدم برنامج "هي وبس"، و الذي يذاع على شاشة قناة سي بي سي.
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