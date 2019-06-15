شاهد.. وفاء عامر تتعرض لمقلب على يد نجلها عمر

وقعت النجمة وفاء عامر ضحية مقلب، من نجلها عمر، حيث نشرت فيديو المقلب عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و ظهرت من خلاله و هي خائفة من أن جائزتها اتكسرت لتتفاجأ بعدهاأنه مجرد مقلب.
يذكر أن الفنانة وفاء عامر شاركت مؤخراً في مسلسل "حكايتي" و هو من تأليف محمد عبدالمعطي، و إخراج أحمد سمير فرج، و بطولة كل من ياسمين
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