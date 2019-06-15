شاهد.. وفاء عامر تتعرض لمقلب على يد نجلها عمر

وقعت النجمة وفاء عامر ضحية مقلب، من نجلها عمر، حيث نشرت فيديو المقلب عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و ظهرت من خلاله و هي خائفة من أن جائزتها اتكسرت لتتفاجأ بعدها

أنه مجرد مقلب.

يذكر أن الفنانة وفاء عامر شاركت مؤخراً في مسلسل "حكايتي" و هو من تأليف محمد عبدالمعطي، و إخراج أحمد سمير فرج، و بطولة كل من ياسمين

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صبري، مها أبو عوف، أحمد حلاوة، إدوارد، إسلام جمال، أحمد حاتم، جمال عبد الناصر، سارة نخلة، أحمد بدير، نهال عنبر، أحمد صلاح حسني، أحمد جمال سعيد، دنيا المصري، مصطفى درويش.