علي طريقة روبي وشيرين.. سلمي أبو ضيف بإطلالة جديدة

تخلت الفنانه سلمي أبو ضيف عن شعرها الأسود الطويل الذي كان يميزها كثيرًا، لتظهر بإطلاله جديدة، نالت إعجاب متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



سارت سلمي أبوضيف علي خطي الكثير من نجمات الفن، اللاتي قمن بقص شعورهن بطريقة ملفتة مؤخرًا، وقد جمعهن ميزة يُحسدن عليها من قِبل الفتيات وهي الشعر الأسود

و الطويل، مثل روبي، شيرين عبدالوهاب، ياسمين رئيس، وأخيرًا سارة عبدالرحمن.تلقت سلمي أبو ضيف الكثير من التعليقات الإيجابية من متابعيها علي تلك الإطلالة الجريئة، بالإضافة لإطراء بعض نجوم الفن، أبرزهم الفنان عباس أبو الحسن وسارة عبدالرحمن.