كشفت النجمة رولا سعد عن تفاصيل أغنيتها الجديدة، و من المقرر أن تكون هدية للمنتخب المصري، حيث نشرت صورة من داخل الاستوديو عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".,
و علقت كاتبة عليها: "لكل متابعيني ومحبيني بالعالم العربي ، والشعب المصري خاصة، انا بقدملكم أغنية جديدة هدية
يذكر أن الفنانة رولا سعد طرحت سابقاً كليبا بعنوان "كتير بجن عليك"، و الأغنية من كلمات نبيل أبو عبدو، و ألحان و توزيع جان صليبا، و الكليب من إخراج فادي حداد، كما تخطى الكليب حاجز المليون نسبة مشاهدة عبر موقع "يوتيوب".
كانت هذه تفاصيل خبر بزي المنتخب المصري.. رولا سعد تزيح الستار عن أغنيتها الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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