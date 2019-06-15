بزي المنتخب المصري.. رولا سعد تزيح الستار عن أغنيتها الجديدة

كشفت النجمة رولا سعد عن تفاصيل أغنيتها الجديدة، و من المقرر أن تكون هدية للمنتخب المصري، حيث نشرت صورة من داخل الاستوديو عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".,

و علقت كاتبة عليها: "لكل متابعيني ومحبيني بالعالم العربي ، والشعب المصري خاصة، انا بقدملكم أغنية جديدة هدية

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مني للمنتخب المصري المشارك والمضيف لكأس الأمم الأفريقية ، ونشالله بتعجبكم، وبتشكر كتير اختي وصديقتي الدكتورة جيهان الناصر اللي كانت داعمة ومشرفة عالتمرين لهيدا العمل الغنائي، وتمنياتي للمنتخب المصري بالتوفيق والنجاح.. الأغنية من كلمات..فضل الراوي..وألحان..شريف سعد.. ومن توزيع عمرو الخضري..وإخراجإيهاب عبد اللطيف".

يذكر أن الفنانة رولا سعد طرحت سابقاً كليبا بعنوان "كتير بجن عليك"، و الأغنية من كلمات نبيل أبو عبدو، و ألحان و توزيع جان صليبا، و الكليب من إخراج فادي حداد، كما تخطى الكليب حاجز المليون نسبة مشاهدة عبر موقع "يوتيوب".