أصالة تحصد 20 مليون مشاهدة بـ بنت أكابر بعد شهرين من طرحها

حققت الفنانة السورية أصالة نصري، 20 مليون مشاهدة بأحدث كليباتها «بنت أكابر»، بعد طرحه عبر قناتها الرسمية على يوتيوب يوم 10 أبريل الماضى، ومرور شهرين على طرحه.

تظهر أصالة في الكليب من إخراج أدهم الشريف وإنتاج زوجها المخرج طارق العريان، بملابس بدوية في إحدى قرى محافظة الفيوم.

الأغنية قدمتها أصالة باللهجة الصعيدية لأول مرة، من كلمات أبو نعمة، ألحان محمود خيامي وتوزيع علي فتح الله.

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